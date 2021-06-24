بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2021

يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة أسيوط، الآن الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68% للإعدادية المهنية.

الحصول علي النتيجة بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع الطالب الحصول على نتيجته كاملة برقم الجلوس أو الاسم أو اسم المدرسة أو الإعداية التعليمة التابعة لها من خلال الضغط هنــــــــــــا، كما يمكنه الحصول على مجموع درجاته في كل مادة من المواد وهي «اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والجبر، والهندسة، ومجموع الرياضيات ثم العلوم، والدراسات، والمجموع الكلي للطالب، وكذلك يمكنه معرفة درجات المواد التي لا تضاف للمجموع وهي الدين، والتربية الفنية، والحالسب الآلي والنشاط 1، والنشاط 2.

ويستطع طالب الشهادة الإعداية بمحافظة أسيوط التعرف علي ترتيبه علي مستوي المحافظة، والتنسيق المتوقع للطالب من خلال الضغط هنـــــــــــــا.

واعتماد من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، للفصل الدراسي الثاني لللعام الدراسي 2020 / 2021 بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68% للإعدادية المهنية

الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة اسيوط كاملة

وعقب إعلان النتيجة قال محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن نتيجة الفصل الدراسي الثاني بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 73.75%، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 48 ألفا و467 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألفا و816 طالبًا.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 آلاف و607 طلاب نجح منهم 8059 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.68% فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50%، والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 71%، مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها ويمكن لطلاب الشهادة الإعداية 2021 بمحافظة سوهاج الحصول على النتيجة كاملة لجميع الإدارات التعليمة من هنـــــــا.