رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط جميع الإدارات

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الشهادة الإعدادية 2021 بمحافظة أسيوط عن النتيجة عقب اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، للفصل الدراسي الثاني لللعام الدراسي 2020 / 2021 بنسبة نجاح بلغت 73.75% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين ونسبة بلغت 89.68% للإعدادية المهنية.

ربط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2021

وتنشر الوطن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 محافظة أسيوط جميع الادارات والذي يمكن للطلاب الحصول علي نتيجتهم كاملة من خلال الضغط هنــــــــــا كما يوجد رابط آخر للحصول علي النتجية مباشرة من هنـــــــا.

وعقب إعلان النتيجة قال محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن نتيجة الفصل الدراسي الثانى بلغت نسبة النجاح فيها للطلاب النظاميين والمنازل 73.75%، وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثانى للإعدادية العامة 48 ألفا و467 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 66 ألفا و816 طالبًا.

وأشار إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 10 ألف و607 طالبا نجح منهم 8059 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 89.68%، فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 50% والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 71%، مضيفًا أن النتيجة جارٍ توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها ويمكن لطلاب الشهادة الأعداية 2021 بمحافظة سوهاج الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط من هنـــــــا.

وأعلن محافظ أسيوط أسما الطلاب الأوائل وهم.

الطالب عبد الله محمد على بالمركز الاول بمدرسة الدكتور محمد رجائى الطحلاوى بديروط.

والمركز الثانى الطالبة انجى عاطف محمد بمدرسة المستقبل الاعدادية الخاصة لغات بمدينة اسيوط

والمركز الثالث الطالبة ريتاج محمد عبد الجواد بمدرسة ناصر الاعدادية الخاصة بديروط.

والمركز الرابع عمر حجاج ربيع كيلانى بمدرسة المستقبل الاعدادية الخاصة عربى بأسيوط.

والخامس الطالب نادر ثابت ابوالسعود بمدرسة سعد بن ابى وقاص الاعدادية بالقوصية.

والسادس يسى ماهر انيس بمدرسة دير الجنادلة الاعدادية بنين بالغنايم.

والمركز السابع الطالبة ياسمين خالد عبد المؤمن بمدرسة بنى يحيى بحرى الاعدادية بديروط

والمركز الثامن الطالبة ريم علاء الدين عبد الرحيم بمدرسة السلام الحديثة الخاصة بأسيوط.

والمركز التاسع الطالبة سما خالد صديق بمدرسة المستقبل الاعدادية الخاصة لغات بأسيوط.

والمركز العاشر الطالبة نهلة هانى عبد العظيم بمدرسة الجيل الجديد الاعدادية المشتركة بديروط.