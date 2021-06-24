أسامة ربيع: نفق «أحمد حمدي 2» جاهز للافتتاح في 30 يونيو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن نفق الشهيد «أحمد حمدي 2» بالسويس سيكون جاهزًا للافتتاح نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية تُجري حاليًا عمليات التشطيب، ما يساعد ويسهل المرور، خاصة أن نفق «أحمد حمدي 1» يشهد ضغطًا كبيرًا نظرًا لعدم وجود بديل، ولكن حاليًا يربط ضفتي القناة خمسة أنفاق وسيضاف إليها النفق الجديد ليصل مجموع الأنفاق إلى 6.

وأضاف «ربيع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناتين الأولى والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان جومانا ماهر وحسام حداد، أن النفق الجديد سيسهل مرور المواطنين من الشرق للغرب والعكس، كما سيسهل على المستثمرين نقل بضائعهم ومعداتهم، بهدف توطين الصناعة والإسكان في سيناء.

وقال «ربيع» إنه افتتح أمس مع الدكتور مصطفى الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية «سفارة المعرفة» بالهيئة، والتي تعد أول سفارة خارج الجامعات في هيئة قناة السويس، لافتًا أن السفارة بها قاعات ملحقة ومشاهدة أفلام قصيرة، وتحتوي على كل ما يتعلق بالمعرفة، ما يتيح لزائري الإسماعيلية الدخول لمكتبة الإسكندرية وتفقد محتوياتها وقاعاتها وبحوثها.

وأوضح أن «الفقي» اقترح إتاحة دخول أهالي الهيئة وأبنائهم لمكتبة الإسكندرية في الصيف والإجازة للاطلاع على كل ماهو جديد، متابعًا: «أنا هنفذ فورًا لأنه اقتراح جيد سيسمح لأهالي الإسماعيلية والهيئة وأبنائهم بدخول المكتبة».