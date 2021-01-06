ضبط شخص بحوزته كيلو حشيش قبل عبوره نفق الشهيد أحمد حمدي

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط عدد 10 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، بحوزة شخص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء، حال محاولته عبور نفق الشهيد أحمد حمدى مستقلاً إحدى الأتوبيسات، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، من خلال تشديد الرقابة على كل المنافذ.