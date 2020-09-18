ضبط 10 طرب حشيش بحوزة سيدة أثناء عبورها نفق الشهيد أحمد حمدى

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع المدعمة إلى خارج البلاد والإتجار من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ .. فقد تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (عدد 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام ، هاتف محمول ) بحوزة ( سيدة – بدون عمل – مقيمية بجنوب سيناء ) حال عبورها نفق الشهيد أحمد حمدى من الجهة الشرقية مستقلة إحدى سيارات الأجرة ، وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدر المضبوطة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.