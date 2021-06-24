مصادر: مجلس الدولة يبدأ حصر خسائر حريق الأرشيف

قالت مصادر بمجلس الدولة، إنّه جار حصل التلفيات وعدد القضايا التي احترقت في الأرشيف، حيث تسبب حريق نشب في أحد المباني التابعة لمجلس الدولة أمس، في إتلاف مستندات قديمة تخص قضايا في الأرشيف بمجلس الدولة.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ سبب الحريق غير واضح حتى الآن، موضحا أنّه نشب في مبنى مغاير تماما عن مبنى الجلسات، وهو موجود في شارع أحمد نسيم، أما الديوان العام للمجلس فيقع في شارع عصام الدالي.

وفتحت النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقا في واقعة الحريق، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وانتدبت النيابة خبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة من موقع الحريق، لفحصها ومعاينتها وكتابة تقرير وافً عنها، لبيان أسباب اشتعال النيران، كما طلبت تقرير بتقدير حجم الخسائر.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى منطقة الدقي، وجرى الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.