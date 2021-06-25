أنواع المقابلة الشخصية ونصائح هامة قبل وأثناء إجرائها للقبول بالوظيفة

تعد المقابلة الشخصية العامل الأبرز الذي يحدد قبولك لوظيفة أو لا، لذا يهتم المتقدمون للوظيفة بالالتزام بالشكل اللائق والتحضير جيدًا قبلها للقبول بالوظيفة، وفي هذا الإطار قدمت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ضمن مشروع طّور وغيّر أنواع المقابلات الشخصية ونصائح ليتم إتباعها قبل وعند إجراء مقابلة شخصية على النحو التالي:

أنواع المقابلة الشخصية

حددت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وفق الصفحة الرسمية لها على موقع «فيس بوك» أنواع المقابلة الشخصية كالتالي:

المقابلة الشخصية عبر الهاتف، يتم على أساسها تحديد سيتم إجراء مقابلة شخصية وجهًا لوجه أم لا، لذا يجب الاهتمام بها ففي حال انشغالك يمكن طلب تأجيل المقابلة في وقت آخر.

المقابلة الشخصية وجهًا لوجه مع المسئول عن إجراء المقابلة.

المقابلة الشخصية داخل لجنة يكون بها أكثر من شخص يقوم بإجراء المقابلة الشخصية معًا مثل مختص الموارد البشرية ومتخصص في مجال العمل

المقابلة الجماعية تكون ببعض الشركات في حال زيادة الإقبال على الوظيفة فيكون بها أكثر من متقدم ويتم سؤال كل شخص سؤال.

المقابلة أثناء الوجبة، ويتم هذا النوع من المقابلات للأشخاص من ذي المناصب العليا من خلال دعوة على الوجبة.

المقابلة عن طريق الفيديو، تتم في حال كان المتقدم في بلد أخرى غير مقر الشركة، ويجب الاهتمام بها أيضًا وارتداء ملابس رسمية بشكل كامل، وأيضًا مع انتشار فيروس كورونا زاد هذا النوع من المقابلات لتجنب العدوى.

المقابلة أثناء العمل، يتم إجرائها في الوظائف العملية مثل مهندس الكمبيوتر على سبيل المثال ويتطلب تنفيذ مهمة محددة.

نصائح يجب إتباعها قبل إجراء المكالمة الشخصية

كما أوضحت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة نصائح يجب إتباعها قبل إجراء المكاملة الشخصية على النحو التالي:

النوم الجيد لمدة تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات

البعد عن التدخين

عمل بحث كامل عن الشركة والوظيفة

قراءة الإعلان بشكل جيد لفهم المطلوب

التدريب على المقابلة الشخصية مع الأصدقاء أو مع متخصص.

ارتداء ملابس فورمال والبعد عن الألوان اللامعة والعطور النفاذة.

نصائح أثناء المقابلة الشخصية

وجاءت النصائح التي يجب إتباعها أثناء المقابلة الشخصية على النحو التالي:

استمع جيدًا وحافظ على التواصل البصري.

قدم إجابات مختصرة.

تكلم بوضوح وأظهر الحماس والثقة.

كن صادقًا ولا تبالغ في قدراتك.

ركز انتباهك على نقاط القوة التي لديك.