إزاي تنجح في المقابلة الشخصية عند التقدم لوظيفة جديدة؟

يبحث الكثير من الشباب من الخريجين والطلبة عن وظائف شاغرة لتساعدهم على تلبية متطلباتهم من الاحتياجات الخاصة، ما يضعهم تحت ضغط إجراء المقابلة الشخصية للقبول بالوظيفة، وتستعرض "الوطن" عددا من النصائح التي يجب اتباعها عند التوجه لإجراء المقابلة الشخصية "الإنترفيو" للقبول بالعمل بالشركة، وفق خبير التوظيف محمد صادق، كالتالي:

- قبل التوجه لإجراء المقابلة الشخصية يجب الدخول على شبكة الإنترنت للبحث عن الشركة ومعرفة أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بها، ومجال عملها وتخصصاتها، بالإضافة إلى محاولة الوصول إلى حسابات الأشخاص التي تعمل بها والتعرف على طبيعة شخصيتهم.

- إجراء البحث عن الشركات المنافسة للشركة، حتى يستطيع المتقدم للوظيفة مجاراة الشخص الذي يقوم بإجراء المقابلة الشخصية.

- محاولة معرفة ما إذا كان الأشخاص الذين يعملون بالشركة يعملون بها لفترة زمنية طويلة أم قصيرة، لمعرفة مدى ارتياحهم للعمل بها.

- عندما يتواصل مسؤول التوظيف بالشركة مع المتقدم للوظيفة، يجب معرفة الشخص المقرر له أن يقوم بإجراء المقابلة الشخصية، ومحاولة الوصول إلى حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاوله لفهم ما يفكر به.

- وعند التوجه لإجراء المقابلة الشخصية، يجب مراعاة إعطاء المحاور إحساسا بالثقة في النفس، دون الخوف أو القلق من تلك المقابلة.

- عند إجراء المقابلة، يقوم المحاور بتسجيل عدة ملحوظات في دفتر لإعطاء الإحساس بأن الشركة لديها نظام دقيق في اختيار العاملين، لذلك يجب أن يتحدث المتقدم للوظيفة بثقة كبيرة خلال حديثه.

- عند سؤال المحاور للمتقدم للوظيفة سؤال لا يعرف إجابته، يجب أن ينكر المتقدم للوظيفة معرفته بالأمر دون الدخول في تفاصيل تظهر للمتحدث بأنه يتحدث كثيرا في الأمور التي لم يكن لديه بها خبرة.