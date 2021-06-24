استخراج 220 شهادة قياس مستوى مهارة وتعيين 272 شابا بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنّ مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم، صرفت منحا للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع 27 ألف جنيه كرعاية اجتماعية لـ9 عمال غير منتظمين، و9406 جنيهات رعاية صحية لـ116 عاملا، فضلا عن تسجيل 194 عاملا جديدا بالمنظومة.

وأشار الوزير إلى أنّ المديرية عيّنت 272 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1389 من راغبي عمل، فضلا عن استخراج 220 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وقال علي أبوالحسن، مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال مايو الماضي، إنّ المديرية تلقت 19 شكوى عمالية، وجرى تسوية 4 شكاوى منها، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، إضافة إلى شكويين تم اتخاذ إجراء قانوني بشأنها، وتبقى 10 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأضاف مدير المديرية أنّه في مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 57 منشأة، ما أسفر عن تحرير 18 محضرا للمنشآت المخالفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أوضح أنّه جرى التفتيش على 274 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي، ما أسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة.