مصر تتصدر قائمة الدول العربية في إنتاج الصلب خلال شهر مايو

كشفت بيانات منظمة الاتحاد العالمي للصلب عن تصدر مصر قائمة الدول العربية الأعلى إنتاجا للصلب الخام خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ إجمالي الإنتاج نحو 808 ألف طن مقارنة بـ628 ألف في مايو 2020، وبنسبة نمو 28.6%.

وبحسب البيانات فقد حلت السعودية المرتبة الثانية بإنتاج نحو 755 ألف طن، مقارنة 545 ألف طن في مايو 2020، وبنسبة نمو 38.5%، فيما جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة بإجمالي إنتاج 270 ألأف طن، مقارنة بـ164 ألف طن من نفس الشهر للعام الماضي، وبزيادة نسبتها 64.6%.

وأظهرت البيانات أن قطر جاءت في المركز الرابع بإنتاج 91 ألف طن من الصلب الخام في شهر مايو مقاربنة 63 ألف طن، وجاءت بعدها ليبيا بإنتاج 55 ألف طن مقارنة بـ47 ألف طن في مايو 2020.

وفيما يتعلق بالإنتاج العالمي، فقد كشفت البيانات أن إنتاج العالم (64 دولة) من الصلب الخام خلال شهر مايو 2021 بلغ 174.4 مليون طن بزيادة 16.5% عن إنتاج شهر مايو عام 2020.

وقال الاتحاد العالمي للصلب، إن إنتاج الصين، التي تعد أكبر دولة منتجة للصلب في العالم، بلغ خلال شهر مايو الماضي 99.5 مليون طن بزيادة 6.6% عن إنتاج نفس الشهر من عام 2020، فيما بلغ إنتاج الصين من الصلب خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي نحو 473 مليون طن، كما بلغ إنتاج الهند 9.2 مليون طن بزيادة 46.9% عن إنتاج شهر مايو 2020 وبلغ إنتاج اليابان 8.4 مليون طن بزيادة 42.2% عن إنتاج نفس الشهر من العام الماضي.

ووفقا لبيانات الاتحاد فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة عالميا، بإنتاج 7.2 مليون طن في مايو الماضي، بزيادة 47.6%، فيما بلغ إنتاج الولايات المتحدة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 34.8 مليون طن بنسبة زيادة 10.6% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.