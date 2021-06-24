تفاصيل الحالة الصحية لـ جيهان السادات: شقيق الرئيس الراحل يطالب المصريين بالدعاء لها

قال اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إنّ السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل، تعاني حاليًا من ظروف صحية صعبة، وأنّ هذه المشكلات الصحية بدأت تتعرض لها منذ عامين وخلال هذه الفترة كانت في متابعة دورية مع الأطباء لكن الأيام الأخيرة السابقة قد تأخرت الحالة بعض الشيء.

وأضاف شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السيدة جيهان السادات كانت تتلقى علاجها في الخارج، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنّ الأطباء في أمريكا نصحوها مؤخرًا باستكمال العلاج في المركز الطبي بمصر، وبناء على ذلك عادت إلى مصر لاستكمال علاجها، منوها بأنها تخضع لملاحظة طبية مستمرة في الوقت الجاري.

الحالة الصحية لجيهان السادات

وأكد عفت السادات، أنّ الحالة الصحية لأرملة الرئيس الأسبق، لا ترتبط من قريب أو بعيد بجائحة كورونا، موضحًا أن المشكلات الصحية التي تعاني منها الأن بدأت معها قبل وصول جائحة كورونا إلى مصر.

وطالب اللواء عفت السادات، بالدعاء للسيدة جيهان السادات، قائلًا: «نتمنى من كل المصريين المخلصين والمحبين للرئيس السادات الدعاء لقرينة الرئيس الراحل، لعبور هذا الظرف الصحي».