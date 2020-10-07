جيهان السادات: لم يبلغني بموعد الحرب وقالي ودي الولاد المدرسة

قالت جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إن يوم 6 أكتوبر يوم لا يُنسى بالنسبة لها، موضحة أنها سعيدة بسبب الانتصار في الحرب، ولكن هناك حزن بسبب استشهاد الرئيس الراحل، لافتة إلى أنها في آخر أيامه كانت تشعر بأنه سيقتل.

وأضافت "السادات"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON E" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "يوم الحرب بقوله أودي العيال المدرسة قالي: اة عادي، وكنت حاسة لكن مكنتش أعرف، لكن فهمت من حضور الضباط في المنزل".

وشددت زوجة الرئيس الراحل، على أنه كان واثقا من النصر، وهزيمة إسرائيل، لافتة إلى أنه في إحدى المرات قال لها: "أنا واثق إن ربنا معايا وهينصرني، ومكانش عنده أي نوع من الشك في الانتصار".

ولفتت إلى أن شقيقه استشهد في الحرب، وتصورت أن هذا سوف يحزنه كثيرا، وعندما أبلغته بالخبر قال لها: "يا بخته ده استشهد زيه زي باقي الضباط والجنود في الجيش"، مشددة على أنه لم يفرق بينه وبين أي ضابط في الجيش المصري، وكان سعيدا جدا بالانتصار على إسرائيل.

وأوضحت أنها عندما كان يغضب كثيرا تتركه بمفرده حتى يهدأ، لافتة إلى أن أكثر موقف أغضبه كان القبض على سفيرنا في مدريد، كما أن أكثر المواقف التي جعلتها خائفة عليه، أثناء رحلته إلى إسرائيل، حيث كانت تشعر بأنهم سيقتلونه هناك.

وعلقت على اتفاقيات السلام الأخيرة مع إسرائيل، مؤكدة أن السادات "كان سابق عصره".