أماكن عرض فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني في دور العرض السينمائي

بدأت دور عرض السينما المصرية عرض فيلم مش أنا بطولة تامر حسني أمس الأربعاء، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول «حسن» الذي يُصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، ما يضعه في العديد من المواقف المحرجة، خاصة أن كل من حوله يرفض تصديق حالته.

فريق عمل فيلم مش أنا

أبطال فيلم مش أنا هم تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وحجاج عبدالعظيم، وسوسن بدر، ومحمد عبدالرحمن، ويقوم بإخراج الفيلم سارة وفيق، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني.

ويضم فيلم «مش أنا» بعض ضيوف الشرف، الذين ظهروا في مشاهد معدودة ضمن أحداث الفيلم، منهم الفنان إياد نصار، وصبري عبد المنعم، والفنان السعودي فايز المالكي.

أماكن عرض فيلم مش أنا بالسينمات

يُعرض فيلم مش أنا في سينمات بندر المعادي، وسينما صن سيتي، وسينما بورتو كايرو، وسينما أمريكانا بلازا، وسينما بوينت 90، وسينما أركان، وسينما الزمالك، وسينما مارينا جاردنز مول، وسينما كايرو مول، وسينما جالكسي، وسينما أوديون، وسينما أمير، وسينما كوزموس، وسينما السراي مول، وسينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، وسينما سيتي مول، وسينما سيتي ستارز، وسينما الحرية، وسينما الماسة، وسينما جولدن ستارز VIP، وسينما نايل سيتي، وسينما سان ستيفانو مول، وسينما داندي مول، وسينما سيني بلكس جرين بلازا، وسينما الهرم، وسينما التحرير، وسينما داون تاون، وسينما ريو، وسينما دنيا المصرية بلازا، وسينما ستراند في إسكندرية، وسينما سيني كومفورت، وسينما الرحاب، وسينما ليدو، وسينما فوكس مول مصر، وسينما كايرو فيستفال، وسينما فيوتشر مول، وسينما جولف سيتي، وسينما سيني ماكس، وسينما ميامي، وسينما دنيا الإسماعيلية، وسينما ريفولي طنطا، وسينما الكروان بورسعيد.

يذكر أن فيلم مش أنا يشهد عودة حلال شيحا إلى السينما بعد نحو 15 عامًا، حيث أن آخر أفلامها كان «كامل الأوصاف» والذي عُرض عام 2006.