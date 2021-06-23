بينهم إياد نصار.. ضيوف شرف فيلم «مش أنا» لـلفنان تامر حسني

انطلق عرض فيلم «مش أنا»، للفنان تامر حسني، في السينمات، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك بعدما شهد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويضم فيلم «مش أنا» بعض ضيوف الشرف، الذين ظهروا في مشاهد معدودة ضمن أحداث الفيلم، منهم الفنان إياد نصار، وصبري عبد المنعم، والفنان السعودي فايز المالكي.

ويُجسد الفنان إياد نصار، في فيلم «مش أنا»، دور الطبيب الذي سيكتشف طبيعة المرض النادر الذي يُعاني منه تامر حسني، في الفيلم، فيما يظهر الفنان صبري عبد المنعم بدور طبيب يحاول إقناع بطل العمل، بقطع يديه، لمواجهة المرض المجهول الذي يعاني منه.

عرض خاص فيلم مش أنا لـ تامر حسني

وكان عدد كبير من النجوم والفنانين، قد حرصوا على حضور العرض الخاص لفيلم تامر حسني الجديد «مش أنا»، مساء أمس الثلاثاء.

كان من أبرز الفنانين المشاركين في العرض كل من الفنان مصطفى قمر الذي حرص الحضور رفقة زوجته غادة رزق وشقيقه حمادة قمر، بالإضافة للفنان علي ربيع وأوس أوس وسامو زين، والفنانة رنا رئيس والموزع توما والمنتج هاني محروس.

أحداث وأبطال فيلم مش أنا لـ تامر حسني

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبدالرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول شاب يدعى حسن والذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني، فيلم الفلوس الذي قدمه عام 2019 بجانب عدد من الأبطال ومنهم زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومحمد سلام وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد السقا ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.