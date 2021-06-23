ضبط شاب حاول تسريب فيلم «مش أنا» للفنان تامر حسني

نجح مسؤولو إحدى صالات السينما، في أحد المولات التجارية بمدينة السادس من أكتوبر، من ضبط شاب في العقد الثالث من عمره، حاول تسريب نسخة من فيلم «مش أنا»، للفنان تامر حسني، وذلك خلال العرض الخاص مساء أمس الثلاثاء.

وحاول أحد الشباب تصوير نسخة الفيلم بواسطة هاتفه المحمول، إلا أنّ مسؤولي السينما نجحوا في إفشال المحاولة، من خلاله ضبط ومسح أي مواد مصورة موجودة على الهاتف مُتعلقة بالفيلم، وتحرير محضر ضده، فضلًا عن طرده خارج القاعة.

كما وجه مسؤولو السينما تحذيرًا لإحدى الفتيات لعدم تصوير أي جزء من الفيلم أيضًا، وإلزامها بمسح كل الصور التي التقطتها من «مش أنا»، منعًا لتحرير محضر ضدها هي الأخرى.

عرض خاص لفيلم مش أنا لـ تامر حسني وحلا شيحة

وكانت الشركة المُنتجة لفيلم مش أنا قد نظمت عرضا خاصا للعمل، مساء أمس الثلاثاء، احتفالًا بانطلاقه وذلك بعدما شهد فترة طويلة من التأجيلات بسبب جائحة فيروس كورونا.

وشهد العرض الخاص لفيلم مش أنا حضور عدد كبير من النجوم والفنانين، منهم الفنان مصطفى قمر الذى حرص على الحضور رفقة زوجته غادة رزق، وشقيقه حمادة قمر، بالإضافة للفنان علي ربيع وأوس أوس وسامو زين، والفنانة رنا رئيس والموزع توما والمنتج هاني محروس.

أحداث فيلم مش أنا لـ تامر حسني وحلا شيحة

يذكر أنّ فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم «مش أنا» حول شاب يدعى حسن، الذي يجسد دوره الفنان تامر حسني وهو مصاب بمرض نفسي ودائم التواجد مع والدته الفنانة سوسن بدر لأنها أيضا مريضة.