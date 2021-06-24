الصناعة تعلن نجاح مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر و«الأوراسي»

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّ نجاح الجولة الرابعة لمفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي اخُتتمت فعالياتها اليوم الخميس بالعاصمة الروسية موسكو، تعكس الإرادة القوية للجانبين للمضي قدما نحو استكمال المفاوضات والتوصل لاتفاق شامل ومتوازن يلبي طموحات الشعب المصري وشعوب دول الاتحاد الأوراسي لتنمية التبادل التجاري وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري، إضافة الى مناحي التعاون الاقتصادي كافة.

وقالت جامع إنّ الحكومة المصرية حريصة على الإسراع بوتيرة المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسي، للانتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرة إلى أنّ الاتفاق سيسهم في تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد والتي تضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في ختام فعاليات اجتماعات الجولة الرابعة لمفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، وشارك في اللقاء السفير إيهاب نصر سفير مصر بموسكو، وإبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس الجانب المصري في المفاوضات، والمهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والوزير مفوض تجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري بموسكو، والمستشار تجاري وحيد عدلي مدير مكتب الوزيرة، ومايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية.

وأوضحت جامع أنّ الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، ويدعم منظومة نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية.

وأضافت الوزيرة أنّ الاتفاق يدعم منظومة التجارة البينية الإقليمية بين مصر ودول وسط وشمال قارتي آسيا وأوروبا عبر دول الاتحاد، وبين دول الاتحاد الأوراسي وأسواق الدول العربية ودول القارة الأفريقية عبر السوق المصري، ومن خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بهذه الأسواق، مشيرة إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي بلغ عام 2020 نحو 4,69 مليار دولار.

من جانبه، أكد أندريه سليبنيف وزير تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، حرص دول الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر، خاصة وأنّ هناك توافق كبير في الرؤى بين الجانبين بشأن العديد من موضوعات المفاوضات، مشيرا إلى أنّ الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي فيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي، وتوطين الصناعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

وعن نتائج الجولة الرابعة للمفاوضات، أكد إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس الجانب المصري في المفاوضات، أنّ المفاوضات شهدت توافق كبير في الرؤى بين الجانبين، حيث جرى توقيع المحضر الختامي للمفاوضات والذي تضمن النتائج التي تم التوصل إليها.

وأوضح أنّه بالنسبة لمفاوضات التجارة في السلع، جرى التأكيد على أهمية تحرير السلع المتبادلة بين الجانبين، إيمانا بأنّ تحرير التجارة هو السبيل الوحيد لتنمية العلاقات التجارية، وتعميق التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين، والعمل على توفير الإعفاء من الرسوم الجمركية على السلع المتبادلة بين الجانبين وفقا لجداول زمنية محددة، ووجود قائمة تشمل سلع سيتم تحريرها مع دخول الاتفاق حيز النفاذ.

وأشار الجانب المصري إلى أهمية إزالة أي قيود كمية أمام الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوراسي، مثل الحصص الكمية أو الموسمية.

ولفت السجيني إلى أنّ المفاوضات شهدت إحراز تقدم ملحوظ في المفاوضات الخاصة بقواعد المنشأ والانتهاء من غالبية المواد المتعلقة بالقواعد العامة، وخلال الفترة المقبلة سيتم التفاوض بشأن قواعد المنشأ الصناعية والزراعية.

واتسمت المفاوضات في مجال المعالجات التجارية بالإيجابية بين الجانبين، حيث جرى الاتفاق على تبادل المعلومات بشأن النصوص المقترحة والتي لم يتم الانتهاء منها بعد، وذلك لدراستها وإعداد الصياغة النهائية للاتفاق ككل.