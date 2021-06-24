هل يزيد «دلتا بلس» حالات الوفاة بفيروس كورونا؟.. «الصحة العالمية» تجيب

طمأنت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، المواطنين بشأن اللقاحات الموجودة على مستوى العالم وفعاليتها تجاه المتحور الجديد لفيروس كورونا «دلتا بلس»، وقالت إن معظم اللقاحات الموجودة حتى الآن أثبتت فعالية مع المتحورات الجديدة لفيروس كورونا، لافتة إلى أنه لا يوجد دلائل يمكن الاعتماد عليها للإعلان عن أن التحورات الجديدة للفيروس تؤدي إلى ارتفاع الوفيات.

جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، عن بُعد، لمناقشة آخر مستجدات جائحة «كوفيد-19» في إقليم شرق المتوسط، وترتيبات موسم الحج والعمرة في ظل الجائحة.

وأضافت مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 4 تحورات لفيروس كورونا، لكنها بسيطة وتوجد في التركيب الجيني، لافتة إلى أن التحورات تزيد من نسبة التردد على المستشفيات، لكن بالنسبة للوفيات لا يوجد دليل حتى الآن.

وفى سياق متصل، حثت الدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، المواطنين على ضرورة التطعيم لأنها خطوة مهمة للسيطرة على الفيروس والحد من انتشار العدوي، وقدمت روشتة وقائية للحجاج داخل المملكة العربية السعودية، لابد من الحرص على التباعد الاجتماعى وعدم الازدحام، ولابد من ارتداء الكمامات داخل موسم الحج لضمان حج آمن.