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الأرصاد تحذر من الموجة الحارة: تبدأ الإثنين.. وتسجل 46 درجة في الصعيد

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سماح حسن الجوهري
01:04 م | الخميس 24 يونيو 2021
إرتفاع الحرارة من الأسبوع المقبل

إرتفاع الحرارة من الأسبوع المقبل

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، حيث تصل إلى 46 درجة في صعيد مصر و43 في القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الموجة الحارة سوف تضرب المحافظات ابتداء من يوم الإثنين وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، ومع بداية الأسبوع الذي يليه ستعود درجات الحرارة إلى طبيعتها تدريجيا لتصل إلى 38 درجة مئوية.

 الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض لأشعة الشمس فترة الذروة 

ونصحت الأرصاد، المواطنين باتباع الإرشادات والنصائح التي توجها الهيئة للمواطنين لعدم التعرض لضربة شمس، واحتفاظ الجسم بالماء طول فترة حرارة الطقس، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون الأعلى في صعيد مصر وأسوان، أما محافظة الاسكندرية والساحل الشمالي فسيكونا من المحافظات الاقل عرضة لارتفاع الحرارة أثناء الموجة الحارة. 

درجة حرارة اليوم الخميس:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة السبت

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

 

 

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