تويوتا تطلق مفهوم سيارات الدفع الرباعي الكهربائية بأمريكا عبر «bZ4X»

أطلقت شركة تويوتا سيارتها «bZ4X» الاختبارية لتظهر لأول مرة في أمريكا الشمالية في المقر الرئيسي لشركة «تويوتا موتور» بأمريكا الشمالية.

واتخذت الشركة، بصفتها رائدة في مجال الكهربة، خطوة كبيرة إلى الأمام مع طرح مفهوم Toyota bZ4X Concept، وهي الرؤية لأول سلسلة عالمية من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، التي سيتم تقديمها تحت مظلة العلامة التجارية «Toyota bZ».

وقالت ليزا ماتيرازو، نائبة رئيس التسويق في تويوتا، «إن السيارة بحجم RAV4 تقريبًا ، مع تعدد الاستخدامات، ستكون في موقع جيد في السوق المناسب، وأفضل جزء هو أنها تحت شعار تويوتا والتي تعني الجودة والمتانة والموثوقية الأسطورية التي يتوقعها عملاؤنا».

تم تطوير مفهوم تويوتا bZ4X SUV بشكل مشترك مع سوبارو، وينقل هذا المفهوم الجودة الأسطورية والمتانة لشركة تويوتا، جنبًا إلى جنب مع قدرات الدفع بجميع العجلات لتحقيق تجربة قيادة مريحة.

وتتميز سيارة تويوتا bZ4X SUV الاختبارية بقاعدة عجلات طويلة مع بروزات قصيرة، مما ينتج عنه تصميم مميز مع مساحة داخلية واسعة.

وتم تصميم المقصورة الداخلية ذات المفهوم المفتوح لتعزيز راحة السائق وثقته على الطريق، مع كل التفاصيل المصممة بشكل هادف، لا يساعد الوضع المنخفض للوحة العدادات وموقع الأمتار فوق عجلة القيادة على توسيع إحساس السيارة بالمساحة فحسب، بل يزيد أيضًا من الرؤية للمساعدة في القيادة الآمنة.

وتتطلع تويوتا إلى مستقبل يتم فيه تحقيق الحياد الكربوني من خلال التسويق العملي لمجموعة من المنتجات بتقنيات توليد الطاقة المتقدمة والبدائل والانبعاثات الصفرية.

بشكل عام، تخطط تويوتا للتوسع إلى حوالي 70 طرازًا كهربائيًا على مستوى العالم بحلول عام 2025.

وستضم هذه المجموعة المستقبلية 15 سيارة BEV مخصصة ، بما في ذلك سبعة تحمل لقب العلامة التجارية bZ. بالإضافة إلى ذلك، تعتزم تويوتا توفير الكهرباء لمجموعة شاحنات «البيك أب» في المستقبل القريب.

وستساعد هذه المجموعة المتنوعة من المنتجات المكهربة في دفع شركة تويوتا نحو هدفها المتمثل في تحييد الكربون بحلول عام 2050.

سيتم مشاركة المزيد من المعلومات حول طراز إنتاج Toyota bZ4X في وقت لاحق من هذا العام، مع التخطيط للمبيعات للبدء في عام 2022.