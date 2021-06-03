تويوتا تطلق الجيل الجديد من «4Runner 2022» بإصدار حصري

بصفتها الدعامة الأساسية لمجموعة «Toyota»، منذ ما يقرب من 40 عامًا، احتلت Toyota 4Runner مكانتها باعتبارها سيارة الدفع الرباعي، ففى عام 2022، تتوسع تشكيلة 4Runner مع إضافة TRD Sport، مما يوفر مزيجًا استثنائيًا من الأسلوب والأداء، وعلى غرار الشاحنة متوسطة الحجم الشقيقة لـTacoma، تضيف 4Runner فئة TRD Sport و TRD Pro، ويشتملوا على ميزات جاهزة للدرب مصممة للتعامل مع أصعب التضاريس.

ومع التركيز على الراحة اليومية وديناميكيات الطريق المحسّنة، تضيف 4Runner TRD Sport نظام التعليق الحصري لنظام الامتصاص المطبات لتعزيز التحكم على الطريق.

ويقوم نظام X-REAS، الموجود أيضًا في الفئة المحدودة، بضبط قوة التخميد لامتصاص الصدمات تلقائيًا عند القيادة على الأسطح الوعرة أو عند الانعطاف.

وتتوفر TRD Sport في دفع ثنائي أو دفع رباعي وتوفر 4Runners خلوصًا أرضيًا واسعًا يبلغ 9.0 بوصات، بينما توفر طرازات الدفع الرباعي مساحة أكبر تبلغ 9.6 بوصة عن الأرض.

وتم تجهيز 4Runner TRD Sport بشاشة عرض تعمل باللمس مقاس 8 بوصات للوسائط المتعددة، بالإضافة إلى التوافق مع Apple CarPlay و Android Auto ، يشتمل نظام الوسائط المتعددة على منفذ وسائط USB وإمكانية استخدام الهاتف بدون استخدام اليدين والتعرف على الصوت .

بالنسبة لعام 2022، تشتمل جميع فئات 4Runner على مصابيح أمامية LED ومصابيح ضباب ومصابيح LED عالية أيضًا، لتأتى السيارة بمحرك V6 سعة 4.0 لتر بقوة 270 حصانًا، و278 من ذروة عزم الدوران.

ويأتي المحرك V6 مع ناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات ECT-i يتضمن وضع تبديل متسلسل للتبديل اليدوي عندما يكون مطلوبًا مزيدًا من التحكم.

وتوفر شاشة عرض المعلومات المتعددة مقاس 4.2 بوصة للسائق لقراءة درجة الحرارة الخارجية، وعداد المسافات، وعدادات الرحلة، ومتوسطات تقدير لاستهلاك الوقود، بما في ذلك تنبيه مغادرة المسار.