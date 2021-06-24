قرار عاجل من «التعليم» بشأن تابلت طلاب أولى وثانية ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه غير مسموح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، باستخدام جهاز التابلت، لحين الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2021 والتي من المقرر أن تبدأ في 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وتنتهي في بداية شهر أغسطس، مؤكدة أنه سيتم إعادة تشغيله قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وأضافت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار تأمينها لعملية عقد امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد ورقيا وإلكترونيا على جهاز التابلت، بنظام الأسئلة الموضوعية، مشددة على الطلاب بضرورة الاستعداد الجدي للامتحانات، والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي تم توفيرها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه تم توفير الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة على موقعها الإلكتروني باللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، مشددة على الطلاب بضرورة حل هذه الامتحانات، والاستفادة منها للتدريب على شكل الامتحانات النهائية.