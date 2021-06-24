16 معلومة عن جيهان السادات بعد دخولها المستشفى إثر تعرضها لأزمة صحية

أعلنت عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تدهور الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، ودخولها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، دون الإفصاح عن طبيعة مرضها، رغم نفيهم إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

محطات في حياة السيدة جيهان السادات

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن»، أبرز المحطات في حياة السيدة جيهان السادات:

1. اسمها قبل الزواج من الرئيس محمد أنور السادات، جيهان صفوت رؤوف.

2. والدها كان يعمل أستاذًا جامعيًا، ويحمل الجنسية البريطانية، ووالدتها بريطانية الجنسية وتدعي جلاديس تشارلز كوتريل.

3. من مواليد محافظة القاهرة في 29 أغسطس 1933، وتبلغ من العمر حاليًا 87 سنة.

4. حاصلة على بكالوريوس في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1977.

5. حاصلة على ماجستير في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1980.

6. حاصلة على درجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة القاهرة عام 1986.

7. نالت درجة الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة العالمة سهير القلماوي.

8. التقت الرئيس الراحل محمد أنور السادات للمرة الأولى في السويس لدى قريب لها صيف عام 1948، وكانت في الخامسة عشرة من عمرها، ووقعت في حب السادات، وقررت الزواج منه رغم أنه كان متزوجاً ولديه 3 بنات هن رقية وراوية وكاميليا.

9. تزوجت جيهان السادات بالرئيس الراحل في 29 مايو 1949، وذلك قبل أن يصبح رئيساً للجمهورية عندما كان ضابطًا صغيرًا.

جيهان السادات لديها 3 بنات وولد واحد

10. أنجبت من الرئيس الراحل أنور السادات ثلاث بنات، هن «لبنى» و«نهى» و«جيهان» وولد واحد هو «جمال».

11. كانت أول سيدة أولى في تاريخ الجمهورية المصرية التي تخرج إلى دائرة العمل العام.

12. مُحاضرة جامعية في جامعة القاهرة سابقًا، وأستاذ زائر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية.

13. كان لجيهان السادات مبادرات اجتماعية ومشاريع إنمائية، فقد أسست جمعية «الوفاء والأمل»، وكانت من مشجعات تعليم المرأة وحصولها على حقوقها في المجتمع المصري في الفترة ما بين 1970 إلى 1981.

14. لديها عدد من المؤلفات، منها كتاب «سيدة من مصر»، وكتاب «أملي في السلام».

15. حصلت على العديد من الجوائز الوطنية والدولية للخدمة العامة والجهود الإنسانية للنساء والأطفال.

16. تلقت أكثر من 20 درجة دكتوراه فخرية من جامعات وطنية ودولية والجامعات في مختلف أنحاء العالم.