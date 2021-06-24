«توب 10».. جيهان السادات تتعرض لأزمة صحية وموعد موجة كورونا الرابعة

تقدم «الوطن» موجزًا لأهم الأخبار المصرية والعالمية التي جرت هلال الـ 12 ساعة الماضية، بدءًا من الثانية عشرة منتصف الليل، خاصة في أبرز الملفات التعليمية والصحية والرياضية والفنية والقضايا المطروحة على الساحة.

نقلت إلى المستشفى.. جيهان السادات تتعرض لأزمة صحية

تعرضت السيدة جيهان السادات، البالغة من العمر 87 عامًا، زوجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لأزمة صحية طارئة، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات لتلقي العلاج، خلال الأيام الماضية، وفقا لما كشفته مصادر بالعائلة، مؤكدة أن زوجته ليست مصابة بفيروس كورونا المستجد.

فيما أكد محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، إن السيدة جيهان السادات الملقبة بـ«أم الأبطال»، التي تقدم مجهودات ضخمة لرعاية شهداء حرب أكتوبر ومصابي العمليات الحربية، تمر بحالة صحية صعبة، داعيا الله أن يمن عليها بالشفاء وتمام العافية.

الصحة تعلن آخر تطورات كورونا.. والسماح لحاملي شهادات التطعيم باللقاحات بدخول البلاد

فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الأعداد الجديدة لـ كورونا، تسجيل 466 حالة جديدة إيجابية للفيروس، ووفاة 32 حالة جديدة، وخروج 559 متعافيًا، ليرتفع بذلك إجمالي العدد الذي جرى تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 278761 من ضمنهم 207411 حالة تم شفاؤها، و15967 حالة وفاة.

كما أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، تحديثا بالضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بمنافذ دخول البلاد، حيث يتم السماح بدخول البلاد لـ حاملي شهادات التطعيم بـ لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، بشرط أن يكون قد مضى 14 يومًا على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون).

4 قرارات مهمة لصندوق الإسكان الاجتماعي منها تعديل الحد الأدنى للتمويل

فيما أصدر مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منها تعديل الحد الأدنى لمنح التمويل العقاري ليصبح 5 سنوات بدلًا من 7 سنوات للعملاء من منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين ضمن مشروعات مبادرة البنك المركزي المصري، مع الالتزام بالحدين الأدنى والأقصى للدخل.

ووافق الصندوق على تركيب محطات طاقة شمسية أعلى 42 عمارة، ضمن وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، وطرح إعلان بيع 300 بيت ريفي بمساحة 90 م2 بمدن الفرافرة وباريس وبلاط، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، بمحافظة الوادي الجديد.

«الشراء الموحد»: استقبلنا 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي

وفي فجر اليوم، استلمت هيئة الشراء الموحد، فجر اليوم، 210 آلاف جرعة من «Sputnik V» اللقاح الروسي في مطار القاهرة الدولي، ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها، حيث ستصل باقي الجرعات على دفعات خلال الفترة المقبلة.

وأضافت هيئة الشراء الموحد، في بيانها، إن هذه الشحنات تأتى في اطار مجهودات الدولة للتوسع في إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

موعد الموجة الرابعة لكورونا في مصر

في اتصال هاتفي ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «extra news» أمس الأربعاء، والذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، احتمالية حدوث موجة رابعة من انتشار فيروس كورونا في مصر في سبتمبر المقبل، وهذا يتوقف على تصرفات المواطنين ونسبة تغطية اللقاحات.

وأضافت عاصم أن أعداد الإصابات بالفيروس في مصر تقل مع وجود اتجاه للانخفاض أثناء الموجة الثالثة، مشيرة إلى أن لقاح أسترازينيكا أثبت قدرته على التعامل مع سلالة «دلتا» بحسب تأكيدات بريطانية.

وأوضحت أن وزارة الصحة باتت قريبة من طرح أول لقاح سينوفاك مصري مضاد لفيروس كورونا المستجد في مراكز الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، حيث سيكون متاحًا خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر عقب اختبار اللقاح عن طريق الهيئة العام للدواء.

7 قرارات مهمة للبنك المركزي أبرزها إلغاء رسوم السحب والاستعلام

وفي بشرى سارة أخرى، كشفت مصادر مصرفية مطلعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القرارت التي اتخذها البنك المركزي اليوم كانت متوقعة لأنها صدرت في ظروف تراعي التباعد الاجتماعي تجنبا للإصابة بفيروس كورونا في السابق، وهي الظروف المستمرة حتى الآن في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع إصابة المواطنين بالفيروس المستجد.

وأوضحت المصادر أنه وفقا لقرار إعفاء عمليات السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي من الرسوم، فإنه سيكون بمقدور المواطنين السحب من أي ماكينة من إجمالي 14 ألف ماكينة منتشرة في محافظات مصر دون أي رسوم، حيث إن تمديد المبادرة من البنك المركزي من شأنه منع الطوابير وتكدس المواطنين أثناء صرف المرتبات والمعاشات.

السيطرة على حريق الصوب الزراعية وأرشيف مجلس الدولة ومدينة نصر

وفي منتصب الليل، تمكنت فرق الحماية المدنية من السيطرة على حريق الصوب الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمنطقة الدقي بجوار نادي الصيد، حيث التهمت النيران سيارات متهالكة، والتهمت ألسنة اللهب السيارات وبعض الأخشاب والخردة بجوارها، كما التهمت أجزاء من صوبة بجوار الحريق، وجرى فصل الكهرباء عن الموقع.

وتواجد السيد القصير وزير الزراعة والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة بمقر الحريق، وحاول مسؤولو الحماية المدنية التابعون لوزارة الزراعة السيطرة على الحريق، إلا أن الحريق لم ينطفئ الا باستخدام سيارات المطافي، واتجه لموقع الحريق مدير أمن الجيزة ورئيس المباحث وفريق من النيابة العامة.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على على حريق نشب في إحدى الشقق السكنية داخل أحد العقارات الموجودة في منطقة امتداد رمسيس التابعة لحي غرب مدينة نصر، حيث اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى موقع الحادث، وجرت السيطرة على الحريق، ولم يسفر عن أي إصابات أو وفيات.

فيما التهمت نيران حريق مدمر لم يعرف أسبابه حتى الآن، أرشيف مجلس الدولة الذي يتكون من فيلا تابعة لمجلس الدولة بمنطقة الدقي في الجيزة، وقد أتت النيران على عدد كبير من ملفات القضايا الورقية، لكن مصادر أمنية وقضائية أكدت أن ملفات القضايا الورقية التالفة في حريق مجلس الدولة محفوظة إلكترونيًا على ميكروفيلم، وأن حقوق المتقاضين لم ولن تضيع.

عاجل.. زيادة 50 قرشا على كل علبة سجائر محلية أو أجنبية

بينما تبدأ شركات صناعة السجائر والدخان في مصر، وعلى رأسها الشركة الشرقية للدخان، تطبيق الزيادة الجديدة على كل أنواع السجائر، والمقدرة بخمسين قرشا وفق القانون، في الأسبوع الأول شهر يوليو.

وتأتي زيادة أسعار السجائر والتبغ، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بعد إقرار رسوم لصالح التأمين الصحي الشامل، بنحو 50 قرشا على كل علبة سجائر، مقسمة إلى 25 قرشا لهيئة التأمين الصحي الشامل، و25 قرشا للقيمة المضافة، وهي الزيادة الرسمية المعلنة وفق القوانين.

بشرى سارة.. موعد إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، موعد إضافة المواليد لـ بطاقة التموين 2021، عبر بوابة مصر الرقمية أو بوابة دعم مصر، للفئات التي سيكون الحد الأدني لراتبها في يوليو المقبل 2400 جنيهًا، وذلك بداية من شهر يوليو المقبل.

فيما أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التميون لتكنولوجيا المعلومات لـ«الوطن»، أن عدد المواليد المتوقع إضافتهم إلى بطاقات التموين يصل إلى ما بين مليون إلى 3 ملايين، كاشفًا عن أن دعم الموازنة العامة لمنظومة الخبز بقيمة 53 مليار جنيه في الموازنة الحالية، موضحًا أنه جرى ضم 600 ألف مواطن من الفئات الكثر احتياجا إلى منظومة التموين والخبز المدعم في العام الماضي.

الإنتاج الحربي: إعلان مشروع صناعي جديد بمجال المركبات خلال أسبوع

وعلى هامش إطلاقه المبادرة القومية لإعداد كوادر رقمنة الصناعة، بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الأعمال العام، أعلن المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عزم الوزارة إعلان خطوة جديدة في مجال تصنيع المركبات في مصر، مضيفا أن الوزارة ستعلن خلال أسبوع عن تعاون إنتاجي صناعي مع مؤسسة صناعية قطاع خاص في مجال تصنيع المركبات في مصر.

كما كشف الدكتور أحمد عبدالنظير، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس لجنة تنمية الصناعات الرقمية، عن أنّ الوزارة تعمل على توطين صناعة السيارات في مصر، كاشفا عن سعي الوزارة لتصميم سيارة مصرية، وصولا مستقبلا لتحديد وثائق الإنتاج لتلك السيارة والعمل عليها.