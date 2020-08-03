انتهاء أعمال ذبح الأضاحي عصر اليوم.. و"الأوقاف": ملتزمون بالوقت الشرعي

تنتهي عصر اليوم، المدة الشرعية لأعمال ذبح الأضاحي، والتي استمرت لأربعة أيام، بدأت من شروق شمس اليوم الأول للعيد، وحتى عصر اليوم الرابع.

وأكّد الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان، أنَّ أعمال ذبح ماشية مشروع صكوك الأضاحي الذي تتبناه وزارة الأوقاف ستنتهي مع عصر اليوم، وذلك بعد أن استمرت عملية ذبح وتجهيز أضاحي الأوقاف 4 أيام على التوالي، تحت إشراف نخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين بمجزر أبي سمبل، مع تجهيز الأضاحي للنقل بالسيارات المبردة المجهزة، لتوصيل لحوم الأضاحي إلى مجازر القاهرة للتشفية والتعبئة استعدادًا لانطلاق مرحلة التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف مدير مديرية أوقاف أسوان، لـ"الوطن"، أنَّه مع عصر اليوم ستنتهي المدة الشرعية للذبح، والتي تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي رابع أيام العيد، وستستمر أعمال التجهيز والنقل بالسيارت المبردة، استعدادًا للتوزيع، مشددًا على أنَّ الوزارة ملتزمة بالوقت الشرعي للذبح.