توصل علماء الفلك إلى تاريخ عيد الأضحى 2021 بالمغرب والدول العربية من خلال الحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها متخصصون في المجال الفلكي، حيث أكدت التجارب والتوقعات السابقة صدق حساباتهم الفلكية بنسبة كبيرة جدا، والموافق 20 يوليو 2021 تجدون في هذا الموضوع تقديما عاما حول عيد الأضحى، وتوقعات الحسابات الفلكية في المغرب وبعض الدول العربية.

تاريخ عيد الأضحى 2021 بالمغرب: يتزامن هذه السنة مع العطلة الصيفية

يعتبر عيد الأضحى من المناسبات الكبيرة التي لها مكانة كبيرة في نفوس المسلمين بشكل عام والمغاربة على وجه الخصوص.

وسيعرف تزامن تاريخ عيد الأضحى 2021 بالمغرب هذه السنة مع العطلة الصيفية، وعودة المهاجرين المغاربة من الخارج، وهو ما يشكل مناسبة لاجتماع الأهل والأحباب وصلة الأرحام.

والتقليد في دولة المغرب في عيد الأضحى المبارك هو تحضير لحوم الأعضاء مثل الكبد والقلب في يوم الذبح، حيث تشمل الأيام المقبلة المزيد من الأطباق التي تعتمد على اللحوم «مثل المشوي ورأس الأغنام المطهو على البخار والمروزية».

والمؤشرات الأولية تشير إلى إقامة عيد الأضحى، وذلك يمكن استنتاجه من خلال مؤشرات عدة وهي استقرار الحالة الوبائية في المغرب، حيث أكدت وزارة الصحة بأن الوضعية متحكم فيها، رغم رفع الحجر الصحي وخروج الناس إلى الأسواق وأماكن العمل، أما المؤشر الثاني فيتمثل في أن الدولة المغربية تحاول تنشيط الاقتصاد، وعيد الأضحى يعتبر محركا أساسيا للاقتصاد، حيث يستفيد منه الفلاحون بشكل كبير، مما ينعش دخلهم ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

ويزخر المجتمع المغربي بعادات وتقاليد عديدة مرتبطة بعيد الأضحى، منها عادة تراثية يطلق عليها «بوجلود»، وتقوم على لف أحد الأشخاص نفسه بجلود الماعز، ثم يطوف على الأهالي الذين يتصدقون عليه ببعض المال أو جلود الأضاحي.

ومن المرجح أن يتم السماح بعيد الأضحى بشكل عادي، لأن المملكة المغربية قد بدأت في عملية تلقيح المواطنين والمقيمين، وعند حلول عيد الأضحى سيكون أغلب سكان المغرب قد تلقوا لقاح كورونا المستجد.