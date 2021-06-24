جنوب سيناء تطلق ندوات تثقيفية لحث المواطنين على تلقي لقاح كورونا

نظمت إدارة العلاقات العامة بمديرية الشؤون الصحية بجنوب سيناء، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية حول لقاح فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع إدارتي الثقافة الصحية والإعلام السكاني، لحث المواطنين على التسجيل للحصول على للقاح فيروس كورونا.

وحاضر في الندوة وائل طه، مدير العلاقات العامة بصحة جنوب سيناء، والدكتورة سمية عناني، مدير الثقافة الصحية، والدكتورة أميرة عبد القادر، مدير الإعلام السكاني.

وتضمنت الندوة شرحًا مفصلًا للقاح فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب إتباعها، إضافة إلى شرح مفصل عن لقاح فيروس كورونا، وحث العاملين على أهمية التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأوضحت الدكتورة سمية عناني، مدير الثقافة الصحية، خلال الندوة طرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، والطرق الصحيحة لغسل الأيدي، ولبس الكمامة، والاهتمام بالتغذية السليمة، والتأكيد على أهمية ممارسة الرياضة، والنوم لفترات كافية، وعدم التعرض للتوتر والقلق لرفع مناعة الجسم، واستعرضت أهمية تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا.

وأكد وائل طه، مدير العلاقات العامة بصحة جنوب سينا، أن مديرية الصحة خصصت مركز مجهز بمدينة طور سيناء، لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا، إضافة إلى تخصيص عدة أرقام تليفونية بكافة مدن المحافظة لتلقى استفسارات المواطنين حول فيروس كورونا المستجد على مدار الساعة.

وأشار إلى تخصيص فرق طبية من قطاع الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، لإجراء الزيارات المنزلية، ومتابعة حالات العزل المنزلي من مصابي فيروس كورونا.