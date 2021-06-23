محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات افتتاح مقصد العائلة بالطور

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية لمشروع إنشاء مقصد العائلة، الذي يجري إقامته علي كورنيش مدينة طور سيناء، مساء اليوم الأربعاء، لتفقد المشروع المزمع افتتاحه يوم الأحد المقبل، ضمن احتفالية كبرى تنظمها المحافظة بمناسبة ذكرى 30 يونيو.

ويُعد مشروع مقصد العائلة في مدينة الطور أحد المشروعات التنموية والخدمية، التي يجري إقامتها ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطوير المدينة، التي يجري تنفيذها بإشراف مباشر وبدعم كامل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

إقامة مقصد العائلة على مساحة 5500 متر مربع

وقال محافظ جنوب سيناء إن مقصد العائلة يعد منطقة ملاهي متكاملة، تقام لأول مرة في مدينة طور سيناء، وأقيم على مساحة 5500 متر مربع، وهو مجاور لشارع 306 الواقع على كورنيش مدينة طور سيناء، ويعد امتداداً له.

وأضاف المحافظ أن المقصد يتضمن مضماراً للدراجات الهوائية، وأماكن انتظار للدراجات، وممشى عام، ومناطق لألعاب الأطفال، وأماكن ألعاب ترفيهية، وأماكن جلوس لمرافقي الأطفال من أسر وعائلات، كما يضم أماكن جلوس عامة، وأماكن أخرى لتناول المأكولات والمشروبات، ومسرح صيفي لعرض الفلكلور السيناوي لمواطني المدينة وروادها، وتوفير 8 محال لخدمة الزوار ووحدة تحكم.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المكان سيوفر فرص عمل جديدة، ويسهم في إحياء التراث السيناوي، ويعد مكاناً ترفيهياً للعائلات وأطفالهم.

احتفالية كبرى خلال افتتاح مقصد العائلة

وأكد المحافظ على سرعة إنهاء التشطيبات النهائية، استعداداً لافتتاح مقصد العائلة يوم الأحد المقبل، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى 30 يونيو، لافتاً إلى أنه جرى التخطيط لإقامة احتفالية كبرى بمقصد العائلة مساء الافتتاح، بحضور عدد من مسؤولي الجهات المختلفة، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، ومشايخ القبائل، وضيوف المحافظة، إضافة إلى مواطني المدينة وزائريها.