تنسيق الدبلومات 2021 محافظة الإسماعيلية.. مؤشرات أولية

مع إعلان محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، عن نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام، بدأ أولياء الأمور في البحث عن تنسيق الدبلومات وتنسيق الثانوية العامة والمدارس البديلة لها.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التنسيق منتصف الأسبوع المقبل لكل من مدارس الثانوية العامة ومدارس الدبلومات الفنية والمدارس المتخصصة.

مؤشرات أولية.. تنسيق الدبلومات 2021 محافظة الإسماعيلية

ومن المتوقع أن ينحفض تنسيق الدبلومات 2021 في محافظة الإسماعيلية عن العام الماضي من 15 إلى 20 درجة تقريباً، بشكل متفاوت بسبب ظروف الإمتحانات هذا العام.

وبحسب مصادر مسؤولة في مديرية التربية والتعليم فانه من المتوقع ان يصل تنسيق الثانوية العامة إلى 235 درجة ومدرسة تكنولوجيا المعلومات إلي 250 درجة، ومدرسة إبراهيم عثمان الصناعية للمعدات الثقيلة 240 درجة.

وقالت المصادر انه من المتوقع ان يكون تنسيق المدارس الفنية التجارية بنظام الخمس سنوات 220 درجة و175 درجة لنظام الثلاث سنوات، كما توقعت المصادر تسجيل تنسيق المدرسة الثانوية الزراعية بالإسماعيلية نظام 3 سنوات 165 درجة.

تنسيق الدبلومات محافظة الإسماعيلية العام الماضي

وكان قد اعتمد محافظ الإسماعيلية تنسيق العام الماضي للالتحاق بمدارس الثانوية العامة بنحو 247 درجة بالحد الأنى.

كما سجل تنسيق القبول بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا المعلومات نظام خمس سنوات 265 درجة، فيما كان تنسيق القبول بمدرسة إبراهيم عثمان الفنية نظام ثلاثة سنوات 260 درجة.

وسجل تنسيق المدرسة الثانوية الصناعية للمعدات الثقيلة العام الماضي قسم لوجستيات 261 درجة، وقسم المعدات الثقيلة 257 درجة، وأقسام ميكانيكية 254 درجة.

كما سجل تنسيق المدرسة الفنية التجارية نظام الخمس سنوات 235 درجة، و230 درجة للمدرسة الفنية التجارية الفندقية نظام ثلاثة سنوات، و190 درجة بالحد الادنى للالتحاق بالمدرسة الثانوية الزراعية بالإسماعيلية نظام ثلاث سنوات.