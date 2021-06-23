تنسيق الثانوية العامة 2021.. 240 درجة ببنى سويف و238 بالشرقية

اعتمد محافظا بني سويف والشرقية، اليوم الأربعاء، تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول، بواقع 240 درجة في بني سويف و238 درجة بالشرقية، حيث بدأ الطلاب وأولياء أمورهم في البحث والاستفسار عبر محركات البحث في مواقع الإنترنت على تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، بهدف إلحاق أبنائهم بها، كذلك الأوراق والإجراءات المطلوبة للتقديم وطرق التقديم في الثانوية العامة، وأعلنت بعض مديريات التربية والتعليم تنسيق الصف الثالث الإعدادي 2021، فيما ستعلن باقي المحافظات تنسيق القبول بالثانوية العامة تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة.

محافظ بني سويف يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول بـ240 درجة

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، بمجموع 240 درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام 2020/ 2021، وذلك بناءً على مذكرة تقدمت بها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، سهام يوسف، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

وحددت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021/ 2022، بعد إجراء بيان بالمجموع التكراري، ليصبح العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوي العام 15 ألفا و181 طالباً وطالبة، بإجمالى عدد فصول 330 فصلاً، والكثافة التي تناسبت مع هذا المجموع 46 طالباً وطالبة للفصل الواحد، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 50 ألفا و729 طالباً وطالبة، وإجمالي الناجحين 31 ألفا و886 طالباً وطالبة.

محافظ الشرقية يعتمد تنسيق الثانوية العامة 2021 للقبول بـ238 درجة

كما اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة لهذا العام 2020-2021، وتقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 238 درجة، والثانوي العام خدمات 217 درجة، والثانوي الخاص 140، مشيراً إلى أن أعداد الفصول المتاحه للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم يبلغ 1130 فصلاً دراسياً.

كما اعتمد محافظ الشرقية، مساء اليوم الأربعاء، شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسميه للغات بنوعيها للعام الدراسي 2021-2022 والتي جاءت طبقاً للقرارات والإجراءات المعمول بها.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021 المنتهي، 115132 طالباً وطالبة، حضر منهم 114466 طالباً وطالبة، ونجح منهم 93023 طالباً وطالبة، وأعداد الطلبة المنتظر نجاحهم في الدور الثاني 21443 طالباً وطالبة.

الأوراق المطلوبة لتنسيق الثانوية العامة 2021

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لتنسيق القبول بالضف الأول بالثانوية العامة لعام 2021/ 2022، في جميع المحافظات، فتشمل 8 صور شخصية للطالب 4×6 وأصل شهادة الميلاد، وشهادة إتمام المرحلة الإعدادية، وصورة بطاقة الوالدين.