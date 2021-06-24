مصر تسترد 3 قطع أثرية قبل بيعها في لندن

تسلم السفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، 3 قطع أثرية من العصر الفرعوني واليوناني، قبل بيعها في أحد دور العرض الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد التأكد من خروجها بطريقة غير شرعية من البلاد، وذلك في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وما توليه الدولة ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، ودور وزارتي السياحة والآثار والخارجية في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمرارا ​​للجهود المتواصلة للسفارة المصرية في لندن مع دور العرض والسلطات البريطانية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

وجاء استرداد القطع الأثرية بالتنسيق المباشر بين السفارة والمتحف البريطاني، الذي تواصل مع دار العرض لضمان إتمام عملية تسليم القطع إلى مصر، وأعرب السفير طارق عادل عن شكر الحكومة المصرية وتقديرها لهذا التعاون البنّاء في استرداد الآثار المصرية المهربة، مشيرا إلى أنّ هذا الحدث يعتبر نموذجا تتمنى مصر أن يتكرر كثيرا مع دور العرض الأخرى حفاظا على آثارنا ومنع الاتجار غير المشروع في الآثار.

من جانبه، قال شعبان عبدالجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أنّ القطع هي عبارة عن تمثال مصنوع من الألباستر فاقد الرأس والقدمين، يرجع إلى العصر اليوناني الروماني، والقطعة الثانية هي جزء من تابوت خشبي ربما يرجع إلى العصر المتأخر، أما القطعة الأخيرة فيرجح أنّها جزء من تابوت.

وأكد أنّ الثلاث قطع ليست من مقتنيات المتاحف والمخازن الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، وإنّما نتيجة الحفر خلسة وتهريبها من مصر بطريقة غير شرعية، ومن المقرر عودتهم إلى أرض الوطن في أقرب وقت.