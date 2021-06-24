حجز لقاح كورونا في مصر.. هذه الفئات محرومة من الحصول عليه

أعلنت وزارة الصحة والسكان طرق حجز لقاح كورونا في مصر، حيث يكون من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان المصرية من هنا، وحددت الوزارة الفئات المستحقة للحصول على لقاح كورونا، وهي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس كما حددتها منظمة الصحة العالمية، وهي الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وناشدت الوزارة هذه الفئات بالإسراع لحجز لقاح كورونا من خلال رابط موقع تسجيل لقاح كورونا في مصر.

حجز لقاح كورونا في مصر

وتابعت الوزارة في تقرير رسمي لها، أنّه فيما يخص حجز لقاح كورونا في مصر، فهناك فئات محرومة من أخذ اللقاح، وهي الأطفال وحتى عمر الـ18، والسيدات الحوامل والمرضعات والحاصل على أي نوع من اللقاحات أو الطعوم خلال 14 يوما قبل تناول لقاح كورونا، ومن يعانون من فرط الحساسية تجاه اللقاحات.

وتابعت الوزارة أنّ الأطفال سيعتمدون فى مواجهة الفيروس على مناعتهم، فالتجارب السريرية التي أُجريت على اللقاحات المتوافرة لم يتم اختبارها عليهم.

خطوات حجز لقاح كورونا في مصر عبر موقع وزارة الصحة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، خطوات حجز لقاح كورونا في مصر عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان المصرية، كما يلي:

- الدخول على رابط موقع لقاح كورونا.

- يدخل المواطن الاسم الرباعي كاملا على الموقع.

- إدخال السن والتاريخ المرضي.

- إدخال المنطقة المحددة لتلقي اللقاح.

- تسجيل رقم الهاتف المحمول، قبل أن يستقبل الشخص المسجل رسالة تحمل كود تحقق على هاتفه.

- على المواطن تدوين الكود في الخانة المحددة.

- استكمال الخطوات بتحميل صورة من الرقم القومي اختياريا.

- تحميل أي شهادات مرضية للمواطن حال وجود مرض معين.

- على المواطن استكمال البيانات حتى يحصل على رقم الطلب الخاص بالحصول على اللقاح.

- ثم ترسل وزارة الصحة والسكان، رقما في صورة رسالة نصية على الهاتف المحمول الذي جرى إدخاله تفيد بموعد ومكان التطعيم.

وطالبت الوزارة من المواطنين بأخذ التدابير اللازمة للوقاية من الفيروس حتى بعد الحصول على اللقاح، مشيرة إلى أنّ اللقاح لا يعطي مناعة تصل لـ100%، لكنه يخفف حدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة.