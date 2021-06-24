تاركا رسالة لوالدته.. شاب ينتحر بـ«حبة الغلال» بالغربية

أقدم شاب في العقد الثاني من العمر على التخلص من حياته، اليوم الخميس، بتناول أحد أقراص حفظ الغلال «حبة الغلة السامة»، داخل منزل أسرته بقرية «العمة»، بدائرة مركز قطور، في محافظة الغربية، وقبل وفاته ترك رسالة لوالدته بأنه انتحر بتناول قرص سام، وتوفى بعد عدة ساعات من وصوله مستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي شاب يُدعى «حسن م. أ.»، 22 سنة، ومقيم بقرية «العمة»، بدائرة مركز قطور، مصاباً بحالة إعياء وقيء، ادعاء تناول مادة سامة، ولفظ أنفاسه بعد عدة ساعات من وصوله المستشفى.

وتبين أن الشاب تناول قرصًا كيماويًا سامًا، يُستخدم في حفظ الغلال، بقصد الانتحار، لمروره بأزمة نفسية، حيث أكدت والدة المتوفى أن ابنها أبلغها بتناوله حبة حفظ الغلال بقصد الانتحار، مما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته، ولم تتهم أحداً بالتسبب في وفاته.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، التي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

وفي وقت سابق، تخلص طالب أزهري بقرية «الدلجمون»، بمركز كفر الزيات، في محافظة الغربية، من حياته، بتناول حبة حفظ الغلال في ظروف غامضة.