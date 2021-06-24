97% نسبة حضور طلاب الدبلومات الفنية بجنوب سيناء لامتحانات اليوم

قال محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن نسبة حضور الطلاب والطالبات لامتحانات الدبلومات الثانوية الفنية اليوم الخميس بكافة التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج»، بلغت 97.3%.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان له، اليوم الخميس، أن غرفة العمليات بالمديرية تواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات، التأكد من انتظام سير لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان.

وأكد وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى تتعلق بسير امتحانات اليوم، وتواصل غرفة العمليات عملها على مدار اليوم حتى نهاية الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق أول يوليو المقبل.

616 طالبا بالشهادة الثانوية أدوا الامتحانات التجريبية داخل المدارس

وأشار أن 616 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية العامة بالمحافظة أدوا الامتحانات التجريبية على مدار 4 أيام داخل المدارس بكافة الإدارات التعليمية، بينهم ٣٤٤ طالب و طالبة بشعبتي العلوم والرياضة، و٢٧٢ طالب و طالبة بالشعبة الأدبية.

استكمال الطلاب الاختبارات من المنازل

وأكد أن وزارة التربية والتعليم تتيح لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي، استكمال الامتحانات التجريبية أونلاين اليوم من المنازل في 4 مواد دراسية هي الفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والفيزياء والكيمياء، بداية من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات التجريبية من المنازل حتى يوم الاثنين المقبل في مادة اللغة العربية.

الهدف من الاختبارات التجريبية

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أطلقت هذه الامتحانات بهدف اختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية فى اللجان الرسمية، وتعريف الطلاب على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحانات جميع المواد، واستخدام هذه الامتحانات كتجربة إضافية استرشادية تساعد على حسن التحضير للامتحان النهائي، كما يعطى ذلك الفرصة الكاملة لطلاب المنازل والراسبين والتقسيم لتجربة الأسئلة والبابل شيت.