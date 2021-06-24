«نهضة مصر» تطلق مشروع التصنيف العمري تيسيرا لانتقاء كتب الأطفال

أعلنت دار نهضة مصر للنشر، عن تقديم كافة إصداراتها من كتب الأطفال بخاصية التصنيف العمري، لتيسير عملية انتقاء كتب الأطفال.

وعملت الدار خلال الفترة الماضية مع عدد من الخبراء والمتخصصين على تقييم المحتوى والرسالة التي تقدمها كتب وسلاسل الأطفال عبر خلق إطار جديد غير تقليدي للتصنيف يستند إلى أحدث الأساليب العلمية والتربوية، ليستطيع ولي الأمر قراءة الإرشادات التي يحملها كل كتاب لينتقي الكتاب المناسب لما يرغب في تقديمه لطفله، ويتناسب مع مرحلته العمرية، عبر مطالعة الرقم واللون والشكل الذي يتميز به كل غلاف.

المرحلة العمرية لمحتوى الكتاب

ويستطيع ولي الأمر عبر النظر إلى الإرشادات التي يحملها الغلاف معرفة ما إذا كان الكتاب ذا محتوى معلوماتي أو خيالي، إلى جانب معرفة المرحلة العمرية لمحتوى الكتاب بدون الحاجة إلى تصفحه أو قراءته، هذا كما وضعت الدار بعض الإرشادات من أجل قراءة الكتب للفئات العمرية الأصغر في حال رغب الأب أو الأم في قراءة الكتاب لطفلين ينتميان إلى فئات عمرية مختلفة.

من جانبها، قالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر: "نعمل دومًا على نشر العلم والثقافة عبر مساعدة أولياء الأمور من خلال جعل العملية التعليمية والتربوية أكثر سهولة ويسرًا، عبر متابعتنا المستمرة لتطورات الأساليب التعليمية والتربوية حول العالم ومتابعة أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال".

فجوة في عملية انتقاء الكتب للأطفال

وأضافت في تصريحات لها "وبناءً عليه، فقد لاحظنا فجوة في عملية انتقاء الكتب للأطفال، حيث تفتقر الكتب العربية للتصنيفات التي من شأنها جعل عملية اختيار الكتاب المناسب أكثر عملية وسهولة، لذلك قمنا بالاستعانة بالخبراء والمتخصصين لنعمل على خلق إطار جيد لهذه التصنيفات، حرصًا على تنشئة أطفالنا بشكل تربوي سليم".