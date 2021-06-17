مدير نهضة مصر: تخفيضات تصل إلى 80% على إصداراتنا في معرض الكتاب

تستعد دار نهضة مصر للنشر، للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، بمجموعة من الإصدارات والمفاجآت للجمهور، حيث أكدت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر، أن المعرض يأتي هذا العام في توقيت جيد بعد إلغائه في بداية العام بسبب ظروف كورونا، التي أثرت على مبيعات كل دور النشر بالسلب بشكل عام طوال السنة.

وأضافت رئيس مجلس إدارة نهضة مصر في تصريحات لـ«الوطن» أن المعرض يعد حلقة الوصل بين دور النشر والقراء من جميع الفئات والأعمار، حيث ينتظره الجمهور كل عام، لشراء الكتب والاطلاع على جديد في دور النشر، من إصدارات متنوعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك يستطيع القارئ عبر جولته استطلاع التنوع في محتوى وعروض دور نشر المختلفة في مكان واحد، ما يمنحه تجربة أفضل من مطالعة الإصدارات إلكترونيا، ما يسهم في تحقيق استفادة أكبر من العروض والخصومات.

وتابعت داليا إبراهيم: دار نهضة مصر تقدم تخفيضات كبيرة على إصدارتها تبدأ من 30% صولاُ إلى 80% على جميع اصدارات نهضة مصر، هذا الى جانب جناح خاص للإصدارات مخفضة السعر ما بين فئات سعرية من 5 جنيهات إلى 35 جنيها بحد أقصى.

وأكدت أن الدار ستستفيد من المنصة الرقمية للمعرض، والمقرر تفعيلها خلال أيام وقبل بداية المعرض، لييتمكن الزوار حجز الدخول اون لاين، مع معرفة دور النشر المشاركة وإصداراتها، ومن المخطط تنظيم عدد من الفعاليات على المنصة، وسوف نحرص على المشاركة فى تلك الفعاليات المختلفة، كما نقوم بشكل مستمر بعمل ندوات لايف للقراء مع المؤلفين والكتاب عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بنهضة مصر.

وعن أبرز العناوين الصادرة مؤخرا عن الدار، قالت منها «يوسف إدريس - الأعمال القصصية الكاملة ج 1، يوسف إدريس- الأعمال القصصية الكاملة ج2، يوسف إدريس- الأعمال الروائية الكاملة، يحيى حقي- الأعمال الكاملة مجمعة، ديوان فوضى المشاعر لمدحت العدل، «سبيل الغارق» الطريق والبحر لريم بسيونى، «موسكو.. تل أبيب/ وثائق وأسرار» للدكتور سامى عمارة، تنشئة الإنسان فى العالم الرقمي - مترجم، الترجمان «من يكتب السيناريو» لحازم الشاذلي.