تفاصيل مبادرة «البيئة» لاستبدال الأجهزة الإلكترونية القديمة بأخرى أحدث

قدّمت جريدة «الوطن» بثا مباشرا مع الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات في وزارة البيئة، والذي كشف عن تفاصيل مبادرة البيئة وطريقة استبدال الجهاز الإلكتروني القديم بآخر جديد، إضافة إلى تطبيق E-Tadweer.

قال الدكتور طارق العربي، إنّ تطبيق «E-tadweer» يتعامل مع المخلفات الإلكترونية، مثل الكمبيوتر والموبايل والألعاب والأتاري، والتي تتحول لمخلفات بعد عدم تشغيلها، وهذه المخلفات لابد أن تدار بطريقة سليمة، لوجود أجزاء خطرة، والخطورة هنا تكمن في أخذ أفراد من القطاع غير الرسمي هذه الأجزاء وتفكيكها بطريقة غير سليمة لحرقها والحصول على النحاس الموجود بها، وبالتالي يصدر عنها ملوثات ثابتة تظل في البيئة مئات وآلاف السنوات.

وأضاف أنّ منع وصول تلك الأجهزة للقطاع غير الرسمي، بإنشاء نظام الجمع بين الأفراد، وهو تطبيق «E-tadweer»، ما يعن أنّ أي فرد لديه جهاز استغنى عنه، يصوره على الأبلكيشن ويختار هدية من الهدايا الموجودة من الشركاء الاستراتيجيين الموجودين بالتطبيق، ويحدد ويختار المكان ويودعه في أي جهة، وعند إيداعه يتم تفعيل قسيمة التخفيض التي معه.