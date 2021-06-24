آخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات.. «حالتها حرجة»

كشفت مصادر مقربة من عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عن أخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمرض الذي تعاني منه، حيث تعالج منذ عامين.

اخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات

وعن أخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات، قالت المصادر: إن السيدة جيهان السادات، تعاني من مرض السرطان، حيث كانت تتلقى العلاج منذ فترة طويلة، حيث تلقت جزء كبير من العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أنّ تتلقى نصيحة من الفريق الطبي المعالج لها بأمريكا، بالعودة إلى مصر لاستكمال العلاج في أحد المراكز الطبية العالمية، تحت إشراف فريق طبي مصري.

وأضافت المصادر، حول أخر تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات، فى تصريح لـ«الوطن»، أنّ الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات حرجة، مؤكدين أن السيدة جيهان السادات في حاجة إلى دعوات المصريين المخلصين والمحبين للرئيس الراحل محمد أنور السادات وعائلته.

تطورات الحالة الصحية لجيهان السادات

وكان اللواء عفت السادات، شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيدة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل، عادت من أمريكا بعد نصيحة الأطباء مؤخرًا باستكمال العلاج في المركز الطبي العالمي بمصر.

وتابع: بناء على تلك النصيحة عادت السيدة جيهان السادات إلى مصر، منوها بأنها تخضع لملاحظة طبية مستمرة في الوقت الجاري، مؤكدًا: «جيهان السادات تعاني حاليًا من ظروف صحية صعبة، وأنّ هذه المشكلات الصحية بدأت تتعرض لها منذ عامين وخلال هذه الفترة كانت في متابعة دورية مع الأطباء لكن الأيام الأخيرة السابقة قد تأخرت الحالة بعض الشيء».

ونفى السادات ارتباط الحالة الصحية للسيدة جيهان السادات، بفيروس كورونا، قائلًا: «الحالة الصحية لأرملة الرئيس الأسبق، لا ترتبط من قريب أو بعيد بجائحة كورونا».