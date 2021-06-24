ضبط 13 هاتفا بحوزة الطلاب في اليوم الخامس لامتحانات الدبلومات الفنية

أدى 741 ألف 763 طالب وطالبة بالدبلومات الفنية «نظام الخمس سنوات والثلاث سنوات»، صباح اليوم الخميس، الامتحان فى 219 مادة «212 مادة فترة أولى و7 مواد فترة ثانية»، داخل 3111 لجنة في خامس أيام الامتحانات التحريرية «الدور الأول» للعام الدراسي 2021/2020.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني: "إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الخامس سارت بشكل جيد دون حدوث مشكلات، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، بالإضافة إلى تواجد الملاحظين باللجان".

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وتفقد الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية وهاشم علي جامع، نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، انتظام سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان، حيث تفقدوا عدد من اللجان وهي: الثانوية الفنية الزراعية بالجيزة - الشهيد هشام رفعت الحسيني الإعدادية بنين «تجاري» - الشهيد أحمد محمود شعبان الثانوية الفنية التجارية بنات «الهرم سابقًا»، كما تم الاطمئنان على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس، ومتابعة توفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ضبط 13 هاتفا محمولا بحوزة الطلاب

وفي ذات السياق، تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، بوجود بعض المخالفات تتعلق ببعض محاولات الغش التقليدي من مذكرات والغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول حيث تم ظبط «13 من التليفونات المحمولة بحوزة الطلاب»، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واستدعاء الشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.

يذكر أن امتحانات الدور الأول تشهد إجراء الامتحانات في عدد «1431» مادة امتحانية يتم أداؤها في «3111» لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وذلك بإجمالي عدد طلاب «816948»، بمشاركة «212951» ما بين ملاحظين ومراقبين ومراقبين أوائل ورؤساء اللجان.