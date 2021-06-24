بسبب «مخالفات جسيمة».. تشميع مركز خاص للغسيل الكلوي ببني سويف

أغلقت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، اليوم الخميس، أحد المراكز الطبية الخاصة للغسيل الكلوي، بمدينة بني سويف، لوجود «مخالفات جسيمة»، من بينها عدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى، مما يؤدى إلى «الإضرار بالصحة العامة».

وأمرت اللجنة، التي ترأسها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بتشميع المركز، ونقل 21 من مرضى الغسيل الكلوي من المركز، قبل غلقه وتشميعه، حيث تم نقل 9 منهم إلى مستشفيات تابعة لمديرية الصحة، فيما تم نقل 12 آخرين إلى مستشفى التأمين الصحي، ويجري استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة أن تمتد تلك الحملات للقرى والعزب، مطالباً بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام، خاصةً وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تضم كافة الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وناقش محافظ بني سويف تقرير عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد بغدادي، وكيل المديرية، بتشكيل لجنة مكونة من العلاج الحر، ومسئول الكلى ومكافحة العدوى والتفتيش المالي والإداري، للمرور على أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمدينة بني سويف، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من وزارة الصحة والمحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، بتكثيف مثل تلك الحملات، لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.