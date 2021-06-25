حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بالرومانسية الشديدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

نصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تتفهم الاختلاف وألا تنتظر من الآخرين أن يكونوا بنفس حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للتمرد.. فلا تبالغ في حساسيتك وتمردك على القوانين التي تربطك بشريك حياتك.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم هانكس، ويوافق تاريخ ميلاده 9 يوليو.