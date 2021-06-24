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حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الخميس 24 يونيو 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يبحث مواليد برج الجدي دائمًا عن النجاح، حيث يبذلون النفيس والغالي، كما يعرف عنهم قوة الشخصية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر المكتمل في برجك يجعلك متحفزًا وعليك بالصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتحكم في العصبية والانفعال مع من تحب أو مع شريك الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة الراحلة مريم فخر الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

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