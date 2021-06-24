حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

يتصف مواليد برج الدلو بصفات خاصة تميزهم عن غيرهم تتمثل بشكل عام في حب المعرفة والإنسانية العالية والذكاء والاستقلالية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر المكتمل بمنزل الصحة يطالبك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة، وأن تتحرك بحذر وتنظم جهودك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الفلك ينصحك اليوم أن تتروى في كلامك وتحترس ولتكن متحفظا وتجنب الفخر بنفسك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة الراحلة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.