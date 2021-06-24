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محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 24-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الخميس 24 يونيو 2021
برج القوس

برج القوس

تتعامل امرأة برج القوس بلغة العقل والمنطق دائما مع الآخرين، الأمر الذي يُشعر المحيطين بها بالراحة والاطمئنان دائما، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزلك الثاني يطالبك اليوم أن تهتم بتنظيم نفقاتك وانتبه من التسرع فيخطواتك وقراراتك إذا أردت أن تجتاز الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اليوم ينصحك الفلك بمضاعفة الحذر في أقوالك وردود أفعالك.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويوافق تاريخ ميلاده 11 ديسمبر.

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