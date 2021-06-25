حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف مولود برج الأسد بأنّ لديه شخصية قيادية مميزة وقوية؛ تجعله قادرًا على تحقيق أيّ شيء يريده في أيّ مجال من مجالات الحياة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم قد يكون مشحونا بالواجبات، ومع ذلك توازن جيدا بين اهتمامك بصحتك وقيامك بواجباتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الأصدقاء يمنحك كل الجاذبية والحضور والجميع يطلبون صحبتك.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 7 أغسطس.