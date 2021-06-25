حظك اليوم الجمعة 25-6-2021 برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العذراء شخص انتقادي انطوائي، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزلك الخامس يمدك بقوة التحمل والمثابرة ويساعدك ذلك على التطور وتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس بمنزل الأصدقاء يعدانك بأوقات حلوة وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.

مشاهير برج العذراء

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.