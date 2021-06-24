«العناني» يناقش تطوير متحفي التحرير والآتوني مع رئيس «الثقافي البروسي»

ناقش الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماعه، اليوم الخميس، مع هيرمان بارزنجر، رئيس مؤسسة التراث الثقافي البروسي، بمقر السفارة المصرية في ألمانيا، سبل التعاون في مجال الآثار والمتاحف، خاصة مشروع المتحف الآتوني بمحافظة المنيا، الذي يشهد تعاونًا مع الجانب الألماني على مدار سنوات طويلة، للانتهاء قريبا من هذا المشروع الثقافي المهم.

وتم خلال الاجتماع الحديث عن التعاون في تطوير المتحف المصري بالتحرير وإعادته إلى رونقه القديم بأفضل سبل العرض المتحفية العالمية.

يذكر أن مصر وألمانيا كانتا وقعتا اتفاقية تعاون بين البلدين يقوم بموجبها الجانب الألماني بتمويل استكمال أعمال تأسيس المتحف الآتوني بمحافظة المنيا بتكلفة 2 مليون يورو كمرحلة أولى، والتي أقرها البرلمان الألماني «البوندستاج» من إجمالي تمويل يمكن أن يصل إلى 10 ملايين يورو.