وصلت لمصر أولى شحناته.. مميزات وفاعلية لقاح «سبوتنيك V» الروسي

بعد عدة أشهر من انتظاره، وصلت أمس، أولى كميات اللقاح الروسي «سبوتنيك في» المضاد لفيروس كورونا، في اطار مجهودات الدولة للتوسع في إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس «كوفيد 19».

اقرأ أيضًا.. تسجيل لقاح كورونا

وصول شحنات أولى اللقاح الروسي

وأعلنت هيئة الشراء الموحد، استقبال 210 آلاف جرعة من لقاح «سبوتنيك V» الروسي، وذلك في مطار القاهرة الدولي، ضمن الكميات التي تم التعاقد عليها، حيث ستصل باقي الجرعات على دفعات خلال الفترة المقبلة.

وقالت هيئة الشراء الموحد، في بيان مقتضب لها، إن هذه الشحنات تأتى في اطار مجهودات الدولة للتوسع في إعطاء اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

بوتين يشيد بلقاح «سبوتنيك V» الروسي

في مطلع يونيو الجاري، أشاد الرئيس الروسي فلادييمير بوتين، خلال حديثه مع رؤساء وكالات الأنباء الدولية في منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، عن اللقاح «سبوتنيك V»، موضحا أن الأثر الجانبي الوحيد له هو ارتفاع درجة الحرارة 10% أحيانا، وذلك لساعات محدودة فقط، مؤكدا مميزاته العديدة، بأنه يحمي بشكل فعال من عدوى فيروس كورونا.

وفي منتصف مايو الماضي، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، منظمة الصحة العالمية، على سرعة ترخيص لقاح «سبوتنيك V» الروسي، متوقعا أن يكون له دورا فعالا في مكافحة ومواجهة الجائحة عبر عملية التطعيم العالمية.

وقبل ساعات، أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية إن ملاحظات منظمة الصحة العالمية بشأن اللقاح لا تتعلق بجودته، ولكنها بدأت في معالجتها، مؤكدة أن كل دفعة من اللقاحات من جميع المواقع لفحص ثلاثي، بين مراقبة الإنتاج والتحكم في مركز أبحاث NF Gamaleya للكيمياء الكهربية والأحياء الدقيقة وخدمة المراقبة الصحية، مما يسمح لنا بضمان الثقة في جودة المنتوج.

مميزات لقاح سبوتنيك الروسي

عبر الموقع الرسمي للقاح الروسي، أكد أن «سبوتنيك V» هو واحد من ثلاثة لقاحات في العالم تزيد فعاليتها عن 90%، حيث ثبتت فاعليتة عند مستوى 91.6% وفقا لبيانات 19866 متطوعا تلقوا الحقنتين الأولى والثانية، وأظهر فاعلية تبلغ 97.6% بنتيجة تحليل بيانات 3.8 مليون مواطن روسي تم تطعيمهم.

وسمي اللقاح بهذا الاسم نسبة إلى أول قمر صناعي سوفييتي، وهو «سبوتنيك -1»، في عام 1957، وهو مسجل من قبل وزارة الصحة الروسية التي أوضحت أنه يتكون من النمط المصلي برقم 26 للفيروس الغداني البشري (Ad26)، وأنه فعال ضد جميع سلالات كورونا، وفقًا لنتائج الدراسات المختبرية لمركز الجمالية القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

ويعد اللقاح الروسي هو أول لقاح مسجل في العالم قائم على منصة الفيروسات الغدية للإنسان المدروسة، ورخصت استخدامه أكثر من 65 دولة، وأجريت مرحلة التجارب السريرية الثالثة في الإمارات العربية المتحدة والهند وفنزويلا وبيلاروس.

وأكد الموقع الرسمي أن اللقاح به ناقلين، حيث إن «النواقل» هي حوامل يمكنها إيصال المادة الجينية من فيروس آخر إلى الخلية، وتتم إزالة المادة الجينية للفيروس الغدي الذي يسبب العدوى، فيما يدخل جين يحمل كودا لبروتين من فيروس آخر، الآمن بالنسبة للجسم، ولكنه يساعد الجهاز المناعي في الاستجابة وانتاج الأجسام المضادة التي تحمي الجسم من العدوى.

وتساعد المنصة التكنولوجية للنواقل القائمة على الفيروسات الغدية في تسهيل وإسراع إيجاد اللقاحات الجديدة عبر تعديل الناقل - الحامل الأصلي بمادة جينية من الفيروسات الجديدة التي تظهر، ما يسمح بالحصول على لقاحات جديدة خلال فترات زمنية قصيرة.

أطباء مصريون بروسيا: «سبوتنيك V» الأفضل عالميا.. ويعتمد على تكنولوجيا مختلفة وفعالة ضد كورونا

وأكد أطباء مصريون في روسيا، أن «سبوتنيك V» أول لقاح ضد كورونا يتم تسجيله بالعالم، وذلك في 8 أغسطس 2020، حيث أظهر فاعلية بنسبة 97.6%، بعد تجربته على حوالي 3.8 مليون شخص، وتم إنتاجه بمركز «غاماليا» الوطني الروسي لأبحاث علوم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، بالتعاون مع «معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48» التابع لوزارة الدفاع، ليحصل في 17 يوليو الماضي على براءة اختراع.

وأكد الدكتور إسلام غازي، الأستاذ بكلية الصيدلة وعضو البعثة التعليمية المصرية بموسكو والباحث في مجال الميكروبيولوجيا بالاكاديمية الروسية للعلوم، أن «سبوتنيك V»، به عدة مميزات عن غيره من اللقاحات المموجودة حاليا بالعالم، منها عدم ظهور أعراض جانبية خطيرة بعد تلقيه، كالجلطات التي سببتها تطعيمهات أخرى، فضلا عن كونه ذو ناقلين ما يعني أن الناقل يعتبر فيروس تم فصل جين التكاثر عنه ويتم استخدامه من أجل نقل المادة الجينية لفيروس أخر للخلية، وهو الفيروس المطور ضد اللقاح.

وأضاف غازي، لـ«الوطن»، أن الفيروس هو عبارة عن مادة وراثية (Genetic material) يغلفها محيط بروتيني ( Protein coat) تحيطه أشواك (SPIKE)، أجل التعرف علي الخلايا التي يصيبها، لذلك فإن الناقل هو عبارة عن الفيروس نُزع منه المادة الوراثية الخاصة به واستبدل بالجين المسئول عن انتاج (spike protein)، لخداع الجسم والجهاز المناعي للتعامل مع الناقل علي أنه فيروس كورونا، بهدف إفراز الأجسام المناعية لتوفير الحماية للإنسان.

ومن بين مميزات الأخرى أيضا، وفقا لغازي، أن سعر الجرعة الواحدة من اللقاح الروسي أقل من 10 دولارات، فضلا عن أنه يمكن حفظه في الثلاحة العادية في درجة حرارة تتراوح بين +2 و +8 درجات مئوية، ما يساعد في توزيعه على نطاق واسع في العالم.

وشاركه في الرأي نفسه، الدكتور ميخائيل شحاته، طبيب مصري بروسيا، بأن اللقاح الروسي «سبوتنيك V» أنه يعد من الأفضل بالعالم حاليا، فضلا عن كونه لم يسجل أي مضاعفات خطيرة، بعد جرعتيه.

وتابع شحاته أن «سبوتنيك V» مكون من جرعتين، الأولى تكون لتحفيز الجسم لبدء إفراز الأجسام المناعية، أما الثانية يتلقاها الشخص بعد 21 يوما، بهدف مضاعفة الاستجابة المناعية طويلة الأمد، مشيرا إلى أنه يعتمد في تصنيعه على فيروس مخلق بالهندسة الوراثية الذي يشبه فيروس كورونا، دون أن يتسبب في أي مرض، ولكنه يهدف لتحفيز الجهاز المناعي ضده المرض.

ولفت إلى أن سبوتنيك هو من أبرز اللقاحات في روسيا والعالم حاليا، حيث يتم حاليا إجراء تجارب ودراسات بشأن حوالي 11 لقاحا بين مراحل ما قبل وما بعد التجارب السريرية.