مخدر «الشابو».. كلمة السر وراء مقتل فتاة على يد عشيقها بالإسماعيلية

أمر المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، المستشار ياسر زيتون، اليوم الخميس، بحبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل فتاة في العقد الثاني من العمر، كانت تربطهما علاقة محرمة، وتقيم معه في منزله.

وكشفت تحقيقات النيابة، التي باشرها محمد الطيب، رئيس نيابة مركز الإسماعيلية، أن خلافاً نشب بين المجني عليها والمتهم، انتهى بتعدي الأخير على الأولى بالضرب، مما أدى إلى وفاتها.

واعترف المجني عليه بتعاطيه للمواد المخدرة هو والمجني عليها بشكل مستمر، طوال الفترة الماضية، حيث كانا يتعاطيان مخدر «الشابو»، وأن الفتاة كانت تعيش معه في منزله بإرادتها، لحين حدوث الواقعة.

وقال المتهم إنه قام بتكفين المجني عليها، وإخفاء جثتها داخل ثلاجة لحفظ الأسماك، في محل خاص به في الدور الأرضي للعقار الذي يقيم فيه، تمهيداً للتخلص من الجثة ودفنها في منطقة مهجورة، مستغلاً أن المجني عليها اعتاد الغياب عن منزل أسرتها.

وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد تمكن ضباط البحث الجنائي من القبض على المتهم، والتحفظ على جثة المجني عليها، قبل دفنها.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي، لفحص الجثمان وتحديد سبب الوفاة، وكتابة تقرير مفصل بالإصابات الموجودة بها.

وألقت وحدة مباحث مركز الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد هشام، القبض على المتهم «م. أ.»، في الثلاثينيات من العمر، وشهرته «بصلة»، لاتهامه بقتل فتاة في العقد الثاني من العمر، ومحاولة التخلص من جثمانها.

وأرشد المتهم عن مكان إخفاء جثة المجني عليها، واعترف بشراء كفن خاص بها لتغسيلها ووضعها بداخله، تمهيداً لدفنها وإخفاء تفاصيل جريمته.

وكشفت المصادر عن أن الفتاة متغيبة عن منزل أسرتها منذ أكثر من شهر، ولم يحرر والدها محضراً بتغيبها، لاعتيادها ترك المنزل بشكل مستمر.