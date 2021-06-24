حبس عاطل لحيازته ربع طن «بانجو» و760 فرش «حشيش» بالإسماعيلية

أمرت نيابة القنطرة شرق، صباح اليوم الخميس، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم حاول العبور من أنفاق «تحيا مصر»، من شرق قناة السويس إلى الغرب، وبحوزته كمية كبيرة من مخدري «الحشيش» و«البانجو».

كان ضباط الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس ضبطوا كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، داخل سيارة ملاكي قبل عبورها الأنفاق، بقيادة «أيمن. س. س»، 25 سنة، حاصل على دبلوم فني، ومقيم بالقنطرة شرق.

ووردت معلومات إلى اللواء سامح الرجباوي، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، باعتزام أحد مروحي المواد المخدرة تهريب كمية كبيرة عبر أنفاق «تحيا مصر» خلال هذه الفترة.

وقالت مصادر أمنية إنه أثناء مرور سيارة ملاكي ماركة «سكودا»، شكّ بها ضباط البحث، ومع استيقافها لفحصها تبين أن بداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأضافت المصادر أنه تم ضبط 760 «فرش حشيش» وربع طن من نبات «البانجو» المخدر و5 كيلو «أفيون» بالسيارة.

وأشارت المصادر إلى أن الكمية كان من المفترض توزيعها على صغار التجار قبل عيد الأضحى، وذلك بعد عبورها إلى غرب قناة السويس. وتحفظت الشرطة علي السيارة والمضبوطات، وحرّرت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.