سرق «بنزينة» لإتمام زواجه.. سقوط تشكيل عصابي بالإسماعيلية

لم يجد «فريد» طريقة لإنهاء زواجه الا بالتخطيط لسرقة محطة خدمة السيارات، التي يعمل بها في محافظة الإسماعيلية، بمعاونة أصدقاء السوء، مستعيناً بمعلومات تحرك المدير المالي للمحطة.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء رشاد الغمراوي، مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من «السيد ح. أ.»، بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية، بسرقة شنطة بلاستيكية من يده، أثناء خروجه من محطة خدمة السيارات، وفروا هاربين.

وشكلت مباحث الإسماعيلية فريق بحث بإشراف العميد خالد حبيب رئيس مباحث المديرية ضم النقباء أحمد درهوس ومروان منصور ومحمد النجار معاونو مباحث قسم ثالث، وتوصلت التحريات إلي اتفاق عامل في محطة الوقود مع 4 آخرين من أصدقائه على ارتكاب الواقعة.

شكوك حول المتهم الأول

ودارت الشكوك حول بعض العاملين في محطة خدمة السيارات، لوجود تسريب بمعلومة تحرك المجني عليه بالمبلغ المالي.

وتابع ضباط البحث الجنائى تحركات كافة المشتبه بهم وعلاقاتهم وظروفهم الشخصية، ليتوصلوا إلى معلومات حول المتهم الأول «فريد م. م.»، مقيم بمنطقة «الكيلو 2»، التابعة لدائرة مركز ابوصوير.

وتوصلت التحريات الي تخطيط المتهمين للسرقة من خلال رصد المتهم الأول للمجني عليه، وإبلاغ باقي التشكيل العصابي بموعد خروجه، لإيداع مبلغ مالي في البنك، فيما استقل 3 آخرين دراجة نارية لخطف المبلغ من الموظف لحظة خروجه، على أن يؤمن المتهم الخامس الطريق لهم بسيارة أخرى.

رصد حركة الدراجة النارية وسيارة أخرى وضبط المتهمين

وفور تأكد تحريات المباحث الجنائية ورصدها للسيارة والدراجة النارية في مكان الواقعة، وتتبع خط سيرها، تمكنت مأمورية من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة.

وألقت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، برئاسة المقدم محمد سكر، القبض على أعضاء التشكيل العصابي، بتهمة سرقة مبلغ مالي من أحد العاملين في محطة خدمة السيارات بشارع شبين الكوم.

واعترف المتهم الأول بتوزيعه للمبلغ المالي علي المشاركين معه في الواقعة، فيما سدد المتهم الرئيسي مبلغ مالي لبعض الأشخاص، للعمل علي إتمام زواجه خلال الشهر المقبل.

ونجح ضباط البحث الجنائي في استعادة جزء كبير من المبلغ الذي تمت سرقته، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.